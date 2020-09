»Bil je produktiven dan. Sem poln upanja,« je na twitterju zapisal posebni odposlanec ZDA za dialog med Srbijo in Kosovom Richard Grenell, ki vodi pogovore med predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem in kosovskim premierjem Avdullahom Hotijem. Na pogovorih je bil tudi svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost Robert O'Brien, ki je tvitnil, da sta voditelja »dosegla napredek«.

Da so dosegli napredek pri okrepitvi gospodarskega sodelovanja med Beogradom in Prištino, je po pogovorih sporočil tudi kosovski premier Hoti. »Danes smo dosegli velik napredek pri gospodarskem sodelovanju in smo korak bližje k zaključku tega vprašanja,« je povedal po poročanju kosovskih medijev. Dodal je, da danes pričakuje podpis dogovora o tistem, kar so se dogovorili v četrtek. »Naredili smo velik napredek k sklenitvi končnega sporazuma s Srbijo,« je poudaril po poročanju tujih tiskovnih agencij. Končni sporazum pa je priznanje, je zatrdil kosovski premier.

Srbski predsednik Vučić je medtem dejal, da je na četrtkovih pogovorih s Hotijem zavrnil člen sporazuma o gospodarski normalizaciji, ki govori o medsebojnem priznanju. »Menimo, da ta člen ne sme biti v dogovoru o gospodarski normalizaciji, da ga ne moremo sprejeti. Mislim, da so ljudje iz kabineta predsednika ZDA Donalda Trumpa poslušali, kaj imamo povedati, da so bili pravični in da v novem predlogu dogovora ne bo več tega člena,« je poudaril. Pojasnil je, da bodo danes predstavljene vse podrobnosti dogovora. Če ta ne bo dober, ga ne bo podpisal, je zatrdil.

Bela hiša je sicer v četrtek zvečer po lokalnem času sporočila, da bo danes ameriški predsednik skupaj s Hotijem in Vučićem na slovesnosti ob podpisu, voditelji pa se bodo tudi sestali na skupnem srečanju. V sporočilu ni navedeno, ali gre za podpis sporazuma in kaj ta vključuje, poročajo ameriški mediji.

Kosovska televizija Kljan Kosova pa je poročala, da je danes pričakovati podpis gospodarskega sporazuma med Srbijo in Kosovom, ki ne vključuje medsebojnega priznanja.