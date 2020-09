"Bidnov načrt je pomiritev domačih teroristov, jaz pa načrtujem aretacije in pregone," je v kraju Latrobe na letališču dejal Trump. V hangarju je bilo nagnetenih več kot sto podpornikov Trumpa brez mask ne glede na pandemijo koronavirusa, ki je doslej v ZDA terjal najmanj 185.000 življenj. V Pensilvaniji so trenutno prepovedana zborovanja več kot 25 ljudi v zaprtem prostoru in več kot 250 na odprtem, vendar Trump ne upošteva državnih in lokalnih uredb. Podpornikom je povedal, da podpira nošenje mask in jih opozoril, naj bodo previdni, ko bodo konec tedna praznovali dan dela. Obenem pa se je spet norčeval iz Bidna, češ da preveč nosi masko. "Ste že kdaj videli koga, ki toliko nosi masko kot on? Če bi bil psihiater, bi rekel, da ima ta fant probleme," je dejal Trump.

Trump se je norčeval tudi iz Bidnovega četrtkovega obiska Kenoshe, kjer so izbruhnili protesti, potem ko je 23. avgusta belopolti policist temnopoltega osumljenca ustrelil v hrbet, zaradi česar je ta ostal hrom. Trump je bil v Kenoshi v torek, glede Bidnovega obiska pa je dejal, da si je ta upal priti šele, ko je sam uredil in pomiril zadeve.

Biden je po obisku družine ustreljenega Jacoba Blaka predstavnikom skupnosti v Kenoshi povedal, da se Amerika sedaj z vsemi protesti proti policijskemu nasilju in rasizmu sooča s svojim izvirnim grehom. "Končno prihajamo do točke, ko se bomo lahko soočili z izvirnim grehom te države. Starim 400 let, suženjstvo in vse kar spada zraven," je dejal Biden.

"Če me Bog jutri naredi predsednika, ne morem jamčiti, da bom rešil vse probleme v štirih letih. Bo pa veliko bolje, bo veliko več napredka, če Trump ne bo ponovno izvoljen. So stvari, ki so vredne poraza in to je ena od takih stvari, čeprav ne bomo izgubili," je dejal Biden. S tem je posredno priznal, da ga morda skrbi, da bo Trumpu uspela ponovna izvolitev.

Trump je pozabil na pandemijo koronavirusa in Američanom poudarja le še, da je sam predstavnik zakona in reda, Biden pa da bo poskrbel za razširitev anarhije iz mest v predmestja in na podeželje. Trump je zagovarjal mladoletnika, ki je v Kenoshi ubil dva protestnika, med obiskom mesta s 100.000 prebivalci pa se je srečal s policisti in lastniki uničenih lokalov.

Biden se s policisti ni posebej srečal, se pa je sestal z družino ustreljenega Blaka in predstavniki skupnosti. Je pa doslej večkrat izjavil, da podpira policijo in se zavzel za pregon nasilnih protestnikov. Za zdaj Biden ohranja prednost v anketah pred Trumpom, ki je na nacionalni ravni zanesljiva, po ključnih državah, ki bodo odločale o predsedniku, pa ne tako velika.