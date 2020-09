»Marko Bandelli, kot velikega kritika mojega prometnega prekrška in kot specialista za ankete, te prosim če javnost vprašaš, za katerega na sliki menijo, da dolgoletno uživa večje količine alkohola. Ob dejstvu, da sva oba presegla 50 in imava 2 leti razlike v starosti,« je poleg fotografije sebe in Bandellija brez majice izzivalno tvitnil Breznik. »Ti....brez skrbi. In verjetno ne samo alkohol s tem, da vemo kje si se nahajal,« mu ni ostal dolžan Bandelli in kasneje dodal še: »Franc...alkoholiki niso nikoli nad povprečno težo. So shirani in suhi.« Saj veste – tvitalo se je v prostem času in v funkciji državljanov ne poslancev.

@BandelliMarko kot velikega kritika mojega prometnega prekrška in kot specialista za ankete, te prosim če javnost vprašaš, za katerega na sliki menijo, da dolgoletno uživa večje količine alkohola. Ob dejstvu, da sva oba presegla 50 in imava 2 leti razlike v starosti. pic.twitter.com/dt9NIMJUBL — franc breznik (@FrancBreznikSDS) September 3, 2020