Janšev piškot za Pahorja

Slovenski predsednik Borut Pahor, ki med kotalkanjem, supanjem in instragramiranjem občasno najde nekaj prostih uric za organizacijo veleumnih okroglih (no, bolj pravokotnih, a pustimo zdaj to) miz, je tokrat za naslednji petek sklical »posvet pri predsedniku«, s katerim se je vmešal v vročo javno debato o prihodnosti medijev. No, njegov posvet ima tokrat prav ominozen naslov: »Kakšne spremembe potrebuje RTV Slovenija, da bo sodoben, kakovosten in politično nepristranski javni servis?«