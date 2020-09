Preizprašujeta možnost sprave in ponovne vzpostavitve človeške skupnosti po nasilju in grozodejstvih neokolonialnih vojn. Razgrinjata tudi vprašanje potvarjanja preteklosti in molka, ki je v marsičem vodilna nit uprizoritve. Izpostavita ključna vprašanja, o čem in v imenu česa kot družba in posamezniki nenehno molčimo ter kaj se zgodi tistim, ki se opogumijo in ta molk prelomijo v imenu višjega cilja ali obljube. Prebijajoč se skozi brutalno večplastnost zamolčane družinske preteklosti Požigi raziskujejo možnost ljubezni kot preseganja travm sovraštva in groze. Režija Nina Rajić Kranjac.