Kot solistka je obšla ves svet. Igrala je z najboljšimi svetovnimi orkestri. Mate Bekavac je prepoznan kot eden največjih klarinetistov svoje generacije. Kjer se pojavi, je proslavljen med kolegi in kritiki kot vročekrvni glasbenik, ki si upa tvegati in ne podleže modernim tendencam glasbene industrije. Študiral je v največjih glasbenih središčih: v Gradcu, na Mozarteumu v Salzburgu, Juilliardu v New Yorku in pariškem konservatoriju. Kot solist in komorni glasbenik se redno pojavlja z največjimi dirigentskimi imeni in slavnimi glasbeniki današnjega časa. Aco Bišćević je študiral petje in čembalo na salzburškem Mozarteumu, kjer je že v času študija pel v vrhunskih zborih in se udeleževal mojstrskih tečajev. Dolga leta je vodil Komorni zbor Aeternum. Nastopa kot operni pevec: Triquet v Jevgeniju Onjeginu, Amor v Orfeju in Evridiki, Acisa v Acis in Galateja… in na največjih evropskih opernih odrih: milanska Scala, Komische Oper Berlin, Theater Innsbruck, Salzburške poletne igre…