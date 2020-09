»Zločin je bil storjen, ni pa bilo dokazano, da sta Marian Kočner in Alena Zsuzsova naročila umor,« je včeraj na presenečenje mnogih na Slovaškem, vključno s premierjem in predsednico države, razglasila sodnica Ružena Sabova. Podjetnika Kočnerja, ki prestaja februarja dosojeno 19-letno kazen zaradi poneverb, je tako poslala nazaj v zapor zgolj z globo 5000 evrov zaradi nezakonitega posedovanja orožja, ki so ga pri njem našli med preiskavo mafijsko izvedenega umora 27-letnega preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke Martine Kušnirove na domovanju v Velki Mači. Zaradi posrednih dokazov, ki dopuščajo dvom o njuni krivdi, med temi je bilo tudi priznanje skesanega posrednika pri načrtovanju umora Zoltána Andruske, je bila oproščena še Zsuzsova.

Obsojena samo morilca

Na 25 let zapora je bil tako obsojen le Tomaš Szab, drugi neposredni sostorilec zločina, ki je politično iztiril Slovaško. Bivši vojak Miroslav Marček je bil zaradi priznanja krivde in sodelovanja z Szabom že aprila na ločenem sojenju obsojen na 23 let zapora, medtem ko so jih Andruski, ki je posredništvo pri umoru priznal še pred januarskim začetkom sojenja in pozneje nastopil kot priča, decembra lani odmerili 15. Tožilstvo se je po njegovem priznanju krivde po vseh točkah obtožnice celo strinjalo, da kot priča na procesu proti Kočnerju, Zsuzsovi in Marčeku odsluži zgolj deset let, a se je nato sprijaznil tudi z omenjeno zvišano, ki mu jo je tudi zaradi izredne odmevnosti umora novinarja določilo sodišče.

Jan Kuciak je kot preiskovalni novinar delal za portal aktuality.sk, pod njegovim drobnogledom pa so bili korumpirani slovaški poslovneži, ki so zlorabljali tudi evropske subvencije in se ukvarjali z davčnimi prevarami v navezi z domačimi politiki in 'Ndrangheto, notorično kalabrijsko mafijo. Marian Kočner je bil pri tem eden bolj izpostavljenih, a se je po predlanskem februarskem umoru, ki ga je javnost takoj pripisala organiziranemu kriminalu v povezavi z aktualnimi oblastmi, v preiskavi najprej znašla 'Ndrangheta.