Na ljubljanski mestni občini s kampanjo Človek, čuvaj svoje mesto, s katero opozarjajo na nesprejemljivost vandalizma in pomen spoštovanja skupnega javnega prostora, tokrat v ospredje postavljajo problem nedovoljenega grafitiranja. Najbrž je občino k izboru tokratne rdeče niti kampanje spodbudil tudi čas med epidemijo novega koronavirusa, ko so prazne ulice skorajda preplavili grafiti, večinoma proti vladajoči politiki.

Proti nedovoljenemu grafitiranju

Kot so pojasnili na občini, so grafite očistili že z več kot 17.000 kvadratnih metrov površin in za to porabili dobrih 200.000 evrov. Poudarili so tudi, da so za grafitiranje kot del umetniškega likovnega izražanja namenili posebne površine, kjer je to dovoljeno, medtem ko »čečkanje po fasadah« ni dovoljeno. Na to zdaj mimoidoče opozarjajo modri plakati s polžkom, ki ima porisano hišico in pomenljivo sprašuje: »Človek, se ti zdi to v redu?«

Da so grafiti na – pogosto sveže prepleskanih – pročeljih hiš moteči, opozarjajo tudi občani. Lansko jesen so denimo prebivalci hiše v Rozmanovi ulici na svoje sveže prepleskano pročelje in vhodna vrata nalepili sporočilo grafitarjem. »Prepoved vandalizma – pisanja in risanja po fasadi in vhodnih vratih,« so zapisali in dodali, da je grafitiranje na nedovoljenih mestih kaznivo, zato bodo o kršitvah opozorili občinske redarje ali policijo, od prekrškarjev pa zahtevali nadomestilo škode. Globa za risanje po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih sicer znaša 208 evrov.