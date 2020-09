Šestindvajsetletni Ukrajinec Oleg Skorokhodov s stalnim prebivališčem v Ljubljani je na predobravnavnem naroku 17. julija priznal, da je nekaj tednov prej v središču prestolnice prerezal pnevmatike na številnih avtomobilih višjega cenovnega razreda, s čimer je povzročil za 21.862 evrov škode. Zakaj je to storil, okrajni sodnici Maji Šuštar ni povedal. Ta mu je za vsako od 66 kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari naložila po petnajst dni zapora, skupno pa mu prisodila enotno kazen dveh let in osem mesecev zapora.

O tej zgodbi smo v preteklosti že poročali, in sicer na letošnji dan državnosti. Slavje ob rojstnem dnevu naše države se je namreč za številne Ljubljančane končalo dokaj klavrno. V noči na 25. junij se je takrat še neznani storilec v središču Ljubljane spravil na številne avtomobile višjega cenovnega razreda in jim prerezal pnevmatike, na nekaterih več kot eno. Policija je celo dopoldne popisovala škodo ter po centru prestolnice iskala poškodovane avtomobile in njihove lastnike. Po družbenih omrežjih so se takrat porajala vprašanja, ali ni vandalizem kakorkoli povezan s protesti, a je policija to tezo hitro zanikala. Neznani storilec je nekaj dni kasneje udaril še na Viču in v Mostah, 1. julija zvečer so ga prijeli, od takrat je bil v priporu.