Še sreča, da so ti vsakič malo drugačni. Zima ni enaka zimi, poletje tudi ne in tudi jesen in pomlad ne. Morda je to zanimivo, pa še to ne za vsakogar. Nekateri bi najraje videli, da bi bili letni časi, kolikor je mogoče, vremensko enaki iz leta v leto. Predvidljivi. Saj bi bilo tako najlažje kmetovati, načrtovati dopust, razna druga opravila. Si predstavljate? Mogoče pa res ne bi bilo slabo. A kjer bi nekdo pridobil, bi drugi izgubil. Če bi vnaprej vedeli, da bo, na primer, prvi teden julija sončen, pa potem po treh ali štirih dneh spremenljivega vremena spet tri dni sončno, bi bili turistični kraji določene dni bolj prazni. Kdo pa bi si rezerviral počitnice v obdobju bolj spremenljivega vremena? Tako pa vsi malo tvegamo in vsak nekaj dobi in izgubi. Ali pa tudi ne, saj vendarle ni tako strašno, če nam med dopustom kakšen dan tudi dežuje. Si vsaj spočijemo od dopustniških naporov.

V kakšnem spominu imate letošnje poletje? Ljudje si večinoma zapomnimo ekstreme. Če vam je klestila toča, pa morda ne samo enkrat, si boste to zagotovo zapomnili. Ali če vam je nevihtni piš odkril streho ali morda meteorna voda ob močnem nalivu zalila klet ali pritličje. Pod vtisom avgusta, ki je bil kaki dve stopinji toplejši od povprečja, so morda zbledeli spomini na precej spremenljiv junij, ko je pogosto deževalo, sploh zahodni del Slovenije je dobil tudi nadpovprečno količino dežja. A kljub temu je bilo dovolj toplo, da se je mesec »izvlekel« z nekaj desetink nadpovprečno mesečno temperaturo. Prihranil pa nam je vročino, le do tri dni je bilo okoli 30, pa še to ne povsod. Julij je bil glede tega malo radodarnejši, a daleč od prejšnjih let. Šele avgust je torej nekoliko potrdil globalno segrevanje, ki si ga seveda ne želimo, a trend je za zdaj nezaustavljiv.