Poslanci zaradi Kanglerja na policijo, direktor policije pa na dopust

Delegacija komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je danes ponovno obiskala policijo. Zanimali so jih Kanglerjevi dopisi, v katerih direktorja policije opozarja na delo kriminalistov v preiskavi zlorabe prostitucije v klubu Marina. Nekateri v vrhu policije so na strani Kanglerja, drugi ne.