Na šesti etapi letošnje dirke po Franciji so kolesarji opravili s 191 kilometrov dolgo etapo, katere težavnost se je stopnjevala od začetka do konca. Sprva so kolesarji dobrih 140 kilometrov opravili po dolini in dokaj ravnem terenu. V ospredju se je zbrala močna skupina osmih ubežnikov, ki so si privozili tudi več kot pet minut prednosti in takrat je bil Greg Van Avermaet v virtualni rumeni majici.

Ob začetku vzpenjanja so v glavnini v ospredje stopile najmočnejše ekipe na letošnjem touru in prednost ubežnikov je hitro začela kopneti, a vseeno so ubežniki prišli do etapne zmage, najmočnejši je bil Kazahstanec Aleksej Lucenko (Astana). V glavnini je bilo pričakovati boj za rumeno majico, ki bi vrhunec moral doseči na tretjem kategoriziranem vzponu na Col de la Lusette, ki je bil klanec prve kategorije, na vrhu pa so se delile tudi bonifikacijske sekunde za skupni seštevek. 11,7 kilometrov dolg klanec s povprečnim naklonom 7,3 odstotka je dodatno otežila slaba in ozka cesta, zato je bilo pomembno, da so bili najboljši na vrhu na dobrih pozicijah, a do pravega boja ni prišlo. Zato so poskrbeli tudi ubežniki, ki so pobrali vse bonifikacijske sekunde. Smola je doletela kolesarja v beli majici najboljšega mladega kolesarja Tadeja Pogačarja, ki mu je takoj ob prehodu gorskega cilja počila zračnica na zadnjem kolesu, a je na kratkem spustu uspel ujeti glavnino.

Tudi 8,3 kilometrski ciljni vzpon do cilja v Mont Aigoualu ni postregel z napadi med kapetani, tako da so v ne najmočnejšem tempu združno prečkali ciljno črto. Vodilni v skupnem seštevku tako ostaja Adam Yates, ki ima še vedno tri sekunde prednosti pred Primožem Rogličem in sedem pred Tadejem Pogačarjem, ki je kljub težavam s kolesom obdržal belo majico.