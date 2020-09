Dokazni postopek v zadevi odrezana roka končan, v ponedeljek že zaključne besede

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so danes končali dokazni postopek v t. i. zadevi odrezana roka. Sodni senat je namreč zavrnil vse dokazne predloge, ki so jih na zadnjih narokih vložili obtoženi oziroma njihovi zagovorniki. Zaključne besede obrambe in tožilstva je sodnica Marjeta Dvornik napovedala že za ponedeljek.