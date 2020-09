Da januarja ne bo spet embalažnega kaosa

Vlada je danes potrdila spremembe zakona o varstvu okolja, s katerimi rešuje akuten embalažni kaos. Družbe za ravnanje z odpadno embalažo bodo morale – in zdaj bo to nedvoumno – poskrbeti za vso odpadno embalažo na trgu, embalažnino pa bodo morali plačevati vsi proizvajalci in uvozniki embalaže. Tisti, ki bodo dali na trg manj kot tono embalaže, bodo plačevali pavšal. To so ključne novosti sistema ravnanja z odpadno embalažo, ki sicer v svojem bistvu ostaja enak kot doslej.