Kot so sporočili s koprske policijske uprave, so policisti vozilo z italijanskimi registrskimi številkami opazili ob 21.30 v Jablanici. Prvič so ga poskusili ustaviti v vasi Jasen, a je voznik s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo proti Ilirski Bistrici.

Zatem so ga poskusili ustaviti še večkrat, a voznik še naprej ni upošteval znakov policistov, v Divači je obvozil stinger in zavil proti uvozu na avtocesto proti Kopru. Sledili so mu vse do Škofij, kjer so na hitri cesti ponovno postavili stinger. Bežeči voznik ga je tokrat prevozil, a je kljub temu z nezmanjšano hitrostjo peljal naprej proti Italiji s predrtimi pnevmatikami.

Vozilo se je končno ustavilo nekaj minut po 22. uri v Italiji, ko sta dokončno odpadli obe desni gumi. Voznika, ki je pobegnil iz vozila, sta policista po 300 metrih ujela. Izkazalo se je, da je v vozilu še 16 državljanov Eritreje. Nadaljnji postopek pa so prevzeli italijanski varnostni organi.

Na ilirskobistriškem so sicer že popoldne v vasi Vrbovo ustavili osebni avto Fiat Tipo z nemškimi registrskimi tablicami. V vozilu je bilo pet državljanov Eritreje, voznik pa je bil 28-letni državljan Sirije, z urejenim prebivanjem v Nemčiji.

V Ručetni vasi pri Črnomlju pa so policisti v sredo zvečer na podlagi obvestila občanov prišli do kombija, iz katerega je, ko so opazili policiste, začelo bežati več oseb. Policisti so prijeli 24 tujcev iz Bangladeša, Pakistana in Afganistana, ki so v državo prišli izven mejnih prehodov. Voznika kombija še iščejo. Postopki s tujci pa še niso končani.