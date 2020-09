»Islamska republika Afganistan je sprejela naše specialce, ki so jih kot talce zadrževali talibani, nakar je vlada izpustila preostalih 400 zapornikov, razen tistih nekaj, glede katerih imajo zadržke naši partnerji,« je danes na twitterju sporočil tiskovni predstavnik afganistanskega sveta za nacionalno varnost Džavid Fajsal in dodal, da »diplomatska prizadevanja potekajo« in da pričakujejo hiter začetek neposrednih pogovorov s talibansko stranjo. Talibani zaenkrat še niso potrdili, da je izmenjava zapornikov zaključena, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mirovna pogajanja, ki naj bi končala dolgoletno vojno v deželi pod Hindukušem, bodo potekala v katarski Dohi. Po prvotnih načrtih bi se morala že začeti, a so jih preložili zaradi zapletov pri izmenjavi ujetnikov. Začetek pogajanj bo sicer zgodovinski dogodek, saj so talibani preteklih 19 let zavračali vsakršne pogovore z afganistansko vlado.

V skladu z dogovorom, ki so ga februarja podpisali ZDA in talibani, morajo uporniki prekiniti stike z mednarodno teroristično mrežo Al Kaida in drugimi skrajnimi skupinami v državi ter začeti pogajanja z vlado v Kabulu. V zameno se bodo iz Afganistana umaknile vse tuje vojaške sile.

Dogovor je predvidel tudi izpustitev okoli 5000 talibanskih zapornikov in do 1000 provladnih zapornikov še pred začetkom mirovnih pogajanj. A slednje se je zavleklo za skoraj pol leta, ker Kabul ni želel izpustiti 400 talibanov, ki veljajo za posebej nevarne.

Potem ko je njihovo izpustitev odobrila tradicionalna skupščina loja džirga, je Gani minuli mesec le podpisal ukaz o izpustitvi. 80 jih je bilo izpuščenih, nato pa je izbruhnil nov spor, saj sta Francija in Avstralija protestirali proti izpustitvi določenih borcev, ki naj bi bili odgovorni za smrt vojakov iz teh dveh držav. Poleg tega je afganistanska vlada zahtevala izpustitev svojih specialcev, ki so bili v rokah talibanov.

Kot poroča dpa, ki se sklicuje na neimenovane vire v afganistanski vladi, na koncu ni bilo izpuščenih sedem borcev, ki naj bi jih do dokončne rešitve spora prepeljali v politični urad talibanov v Katarju.