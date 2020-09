Odbor DZ za obrambo ima na dnevnem redu današnje seje drugo obravnavo predloga zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski (SV) v letih 2021 do 2026. Ta predvideva 780 milijonov evrov za vojsko. Nedavno so poslanci Levice predlagali razpis posvetovalnega referenduma, v LMŠ pa so v sredo predlagali še javno predstavitev mnenj.

V skladu z vladnim predlogom bi država v petih letih za SV namenila 780 milijonov evrov, od tega večino za nabave oklepnih vozil in za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine, načrtovan pa je tudi nakup letala in dveh helikopterjev. DZ je junija že opravil splošno razpravo o predlogu.