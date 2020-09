Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je ob trku avtomobil odbilo v bližnji potok, tako da so reševalcem in policistom pri delu morali pomagati tudi gasilci iz Sevnice in Trebnjega.

Reševalci so na kraju oskrbeli voznico avtomobila, ki je bila v vozilu sama, in jo odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. Kakšne poškodbe ima, policiji še niso sporočili. Strojevodja, sprevodnika in potniki na vlaku se ob trku niso poškodovali.

Trebanjski policisti so medtem opravili ogled kraja, o dogodku so obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko, kraj pa so si ogledali tudi inšpektorji Slovenskih železnic. Okoli 11. ure so železniško garnituro začeli umikati proti železniški postaji Trebnje.