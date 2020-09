Ladja Gulf Livestock 1 je na pomoč poklicala v sredo zgodaj zjutraj, ko je bila 185 kilometrov zahodno od japonskega otoka Amami Ošima, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila japonska obalna straža. Pozno v sredo je našla 45-letnega člana posadke iz Filipinov, ki je dejal, da si je ob izdaji opozorila posadki nadel rešilni jopič in skočil v morje.

Pojasnil je, da se je ustavil eden od motorjev, nakar je val prevrnil ladjo. Ta je nato potonila, so navedli v japonski obalni straži. Podrobnosti o tem, kdaj in kje se je nesreča zgodila, niso podali. Vendar je Filipinec dejal, da ni videl nobenega drugega člana posadke, ko je čakal, da ga rešijo. Medtem so njega že prepeljali v bolnišnico na otoku Amami Ošima.

V iskalni operaciji sodelujejo tri ladje obalne straže, pet letal in posebej usposobljeni potapljači. Njihovo delo otežujeta močno deževje in veter, ki ga povzroča tajfun Maysak.

Na ladji, ki pluje pod panamsko zastavo, je bilo v času nesreče 43 članov posadke, od tega 39 Filipincev, dva Novozelandca in dva Avstralca. Prevažali so 5800 krav. Novo Zelandijo so zapustili sredi avgusta, na Kitajskem pa bi morali pristati v petek.