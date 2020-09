Slovenija želi biti odgovorna članica, Nata in mednarodne skupnosti in ne le zgolj nema opazovalka, ter se znova vrača na diplomatski zemljevid, je napovedal minister.

V uvodnem nagovoru veleposlanikom, generalnim konzulom in vodjem stalnih predstavništev je napovedal, da bodo posveti slovenske diplomacije poslej potekali v začetku septembra, podobno kot v nekaterih drugih državah. »Začenjamo novo diplomatsko delovno leto in dobro je, da se na začetku sezone odkrito pogovorimo o izzivih prihajajočega leta,« je dejal Anže Logar.

Naštel je štiri ključne teme, okoli katerih se bo vrtel letošnji posvet, pa tudi sicer zunanja politika v prihodnjem letu. Najprej se bodo posvetili oceni globalnega, zlasti varnostnega okolja v razmerah pandemije covida-19.

Zatem bodo na vrsti transatlantski odnosi. Razpravi se bosta pridružila tudi obrambni minister Matej Tonin in gospodarski minister Zdravko Počivalšek. »Razmišljali bomo, kako bi zagon, ki smo ga v odnosih z ZDA dobili v zadnjih mesecih, zlasti z obiskom državnega sekretarja, izkoristili na strateškem, gospodarskem in varnostnem področju,« je dejal Logar.

Na Brdu kmalu srečanje Avstrije, Madžarske, Češke, Slovaške in Slovenije Kot tretja točka razprave bodo priprave na slovensko predsedovanje Svetu EU v drugi polovici prihodnjega leta »in naša vizija skupne EU«, je še napovedal minister. V razpravi se bo diplomatom v petek pridružil tudi francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian. »Njegov obisk kot tudi velika intenzivnost ministrskih srečanj v zadnjih mesecih so dodana vrednost našemu delu,« je poudaril Logar. Napovedal je tudi srečanje petih srednjevropskih držav - Avstrije, Madžarske, Češke, Slovaške in Slovenije - čez dva tedna na Brdu pri Kranju. Logar je ob tem še posebej izpostavil vlogo EU in Nata kot ključnih stebrov slovenske zunanje politike in diplomacije ter kot najpomembnejših vrednostnih, političnih in varnostnih okvirov.

»Odgovornost do državljanov Slovenije je velika« Na diplomatskem posvetu pa se bodo posvetili tudi infrastrukturnemu povezovanju v sosedstvu in Srednji Evropi. Skupaj z infrastrukturnim ministrom Jernejem Vrtovcem bodo razpravljali, »kako naj zunanja politika prispeva h krepitvi za razvoj Slovenije ključnih gospodarskih, prometnih, energetskih, digitalnih in telekomunikacijskih povezav, ki imajo tudi dolgoročen zunanjepolitični pomen,« je napovedal minister Logar. To so hkrati teme iz deklaracije in strategije slovenske zunanje politike, ki sta bili sprejeti leta 2015. Logar je napovedal določeno prenovo. »Že prejšnja vlada je ocenila, da mora biti strateški dokument živ in da ga je po nekaj letih tudi zaradi stalno spreminjajočega se okolja potrebno osvežiti,« je pojasnil in napovedal, da bodo na tem posvetu naredili prve korake v to smer. »Pogledali bomo, kje smo v preteklosti zaspali, kje se malce preveč obirali, kje pa smo ravnali skladno s temeljnimi zunanjepolitičnimi dokumenti,« je še dejal Logar. »Strateške prednosti jutrišnjega dne bodo temeljile na zunanjepolitičnih uspehih današnjega dne. In obratno - zunanjepolitično spanje danes nas bo razvojno stalo bistveno več, kot nas je morebitna zaspanost v preteklih letih. Naša odgovornost do državljanov Slovenije je velika,« je še poudaril minister Logar v svojem javnem nagovoru na posvetu slovenske diplomacije.

Pahor posvaril pred delitvijo znotraj EU Predsednik republike Borut Pahor pa je v nagovoru izrazil zaskrbljenost, da bi se znotraj EU začele delitve med vzhodom in zahodom. Delitve znotraj EU, ki se po mnenju Pahorja nakazujejo, niso v interesu Slovenije, pa čeprav je EU zdaj v določeni krizi in zastoju. »Kjer je bila nekoč železna zavesa, se zdaj nakazuje, da bo žametna,« je dejal. Spomnil je, da je Slovenija v svoje strateške zunanjepolitične dokumente zapisala, da želi biti v jedru evropskega povezovanja in da podpira poglobljeno in razširjeno EU. To ne pomeni, da Slovenija ne bo sodelovala v različnih regionalnih pobudah. Vendar tega doslej ni nikoli delala na način, ki bi krhal enotnost EU, je še poudaril in se zavzel, da bi morala Slovenija pri tem vztrajati. Izrazil je prepričanje, da bosta Nemčija in Francija tako kot še vedno doslej poiskali rešitve za izhod unije iz zastoja in okrepili enotnost. Slovenija bi morala biti zraven, je prepričan Pahor.