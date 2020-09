S covidom-19 v službo? Grozi vam huda kazen!

Prejšnji teden se je številka novih primerov okužbe s sars-cov-2 gibala okoli 30, 40 primerov na dan. V takem vzdušju smo vstopili v september, bržkone z rahlo negotovostjo, novimi spoznanji in nekaterimi novimi dejavniki. Zdaj, ko se je začel pouk v vseh šolah in je delo v službah že v polnem zagonu, smo pogledali, kaj nam prinaša čas: ponujamo razmislek, kako je virus že vplival na naš vsakdan in kako ravnati, če se, recimo, sami (ali naši otroci) ne počutimo najbolje. Šli smo še korak dlje in se malce provokativno vprašali, komu in kaj nam grozi, če se v službo odpravimo bolni in se kasneje izkaže, da imamo covid-19, s katerim smo okužili še sodelavce. Nekatera spoznanja so prav zanimiva.