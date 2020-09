Za Dragića je bila sinočnja tekma že šesta zaporedna v končnici z več kot 20 točkami, poleg tega pa je imel še pet skokov in štiri podaje.

Na prvi tekmi v ponedeljek je bil Dragić s 27 točkami drugi strelec ekipe za Jimmyjem Butlerjem, ki je s 40 točkami dosegel rekord kariere v NBA. Butler je tokrat dosegel 13 točk, ob tem zadnji dve odločilni za zmago s prostima metoma ob izteku časa za igro, ko je že kazalo, da bo morda potreben podaljšek.

Miami je večino tekme vodil in v prvem polčasu je največja prednost znašala 13 točk. Milwaukee se je vrnil v tekmo v tretji četrtini, ko je s košem Brooka Lopeza 4 minute in 22 sekund pred koncem četrtine izenačil na 78:78. Milwaukee je v drugem polčasu vodil le enkrat in to 11 minut in 44 sekund pred koncem tekme, ko je Kyle Korver zadel trojko. Vendar pa je nato Dragić nemudoma vrnil uslugo in Miami je ponovno prevzel nadzor.

Čeprav je imel Miami 27 sekund pred koncem tekme še šest točk prednosti, jo je zapravil, tako da se je o zmagi odločalo v zadnjih trenutkih.

Lanski najkoristnejši igralec lige, letos pa že najboljši obrambni igralec prvenstva NBA Giannis Antetokounmpo je v zadnji sekundi igralnega časa storil prekršek nad Butlerjem, čas je potekel, usoda tekme pa je bila povsem v rokah 30-letnega Dragićevega tesnega prijatelja.

»Jimmy, prosim, zadeni koš« »Škoda. Želim si, da bi lahko žogo brcnil v koš in dejal, da mi je uspelo na takšen način,« je v šali dejal Butler, znan ljubitelj nogometa, ki je svoja dva prosta meta primerjal s kazenskim strelom z bele točke. »Jimmy, prosim, zadeni koš!« je v intervjuju takoj po tekmi Dragić v smehu razkril, kaj mu je rojilo po glavi v odločilnih trenutkih tekme. »S fanti popolnoma zaupamo Jimmyju. Vemo, da če mu bomo dali žogo ob koncu tekme, bo naredil nekaj dobrega. Nič čudnega, on je zvezda te lige,2 je še pojasnil Dragić, Butler pa je odkrito priznal: »Vedel sem, da bom zadel vsaj enega od dveh prostih metov in to je to, kar smo potrebovali.« Dragić je še na šesti zaporedni tekmi - Miami je zmagal še šestič v nizu - dosegel vsaj 20 točk; tokrat jih je zbral 23. Tyler Herro jih je s klopi k zmagi dodal 17, Jae Crowder pa 16. Bam Adebayo je dodal 15 točk, Butler in Duncan Robinson vsak po 13, Kelly Olynyk pa 11. Antetokounmpo je za Milwaukee zbral 29 točk in 14 skokov.