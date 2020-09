Nekaj ne štima, kajne? No, morda, ampak res morda, pa Janša sebe in svoje prišteva k tej drugi možnosti. Da torej samostojna Slovenija ni njegova intimna opcija… Možno? Zadnje čase sta njegova najboljša prijatelja madžarski Viktor, ki rad kaže zemljevide, kjer samostojna in enotna Slovenija sploh ne obstaja, in srbski Aleksandar, ki vodi državo, katere intimna opcija pred 30 leti tudi ni bila ravno samostojna Slovenija… Pa seštejte vse skupaj!