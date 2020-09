Na posebnem sodišču v Parizu se je ob strogih varnostnih in sanitarnih ukrepih začelo sojenje v zvezi s terorističnima napadoma na uredništvo satiričnega tednika Charlie Hebdo in judovsko trgovino z živili januarja 2015. V napadih je poleg treh teroristov umrlo 17 ljudi. Senat petih sodnikov bo na podlagi 144 pričevanj (med njimi bodo tudi izpovedi preživelih) in štirinajstih strokovnih mnenj sodilo 14 osebam, ki so pomagale trem napadalcem. »Gre za posameznike, ki so bili udeleženi pri logistiki, pripravi napadov, ki so finančno in materialno oskrbeli teroriste ter jim dali orožje in omogočili nastanitev,« dejal protiteroristični državni tožilec Jean-François Ricard za radio Franceinfo. »Vse to je nujno za izvedbo terorističnega dejanja.«

Največja nejasnost, ki jo bodo poskušali razvozlati na sojenju, je, kdo je napada naročil. Kot priča bi na to vprašanje morda lahko dogovoril francoski član Al Kaide Peter Cherif, ki so ga Francozi po naključju ujeli v Džibutiju pred dvema letoma in je imel v Jemnu stike z bratoma Kouachi, ki sta napadla uredništvo satiričnega tednika Charlie Hebdo. Odgovornost za napad je sicer prevzela Al Kaida, za pokol v judovski trgovini pa Islamska država.

Obtožena žena napadalca zbežala iz sirskega taborišča Sedmega januarja 2015 sta brata Said in Cherif Kouachi, stara 34 in 32 let, po rodu iz Alžirije, vdrla v pariško uredništvo tednika Charlie Hebdo, ki je objavil karikature preroka Mohameda, in s streli pobila dvanajst ljudi (časopis je ob začetku sojenja karikature ponatisnil) ter pobegnila s kraja pokola. Naslednji dan je 32-letni Amedy Coulibaly, po rodu iz Malija, ubil policistko, 9. januarja pa zajel 17 ljudi v judovski trgovini v enem od pariških predmestij in štiri ubil. Po štirih urah drame so policijski specialci izvedli napad in ga ubili, vseh preostalih trinajst talcev pa rešili. Skoraj istočasno so njihovi kolegi ubili brata Kouachi, ki so ju izsledili v tiskarni blizu Pariza. Nobeden od treh teroristov, ki so bili francoski državljani in so se poznali od prej, torej ne bo mogel na sojenju povedati, kako je bilo. »Preveč teže se pripisuje prisotnosti storilcev zločina na zatožni klopi,« pa pravi tožilec Ricard, ki se mu ne zdi, da bi zdaj sodili manj pomembnim »ribam«. Deset od obtoženih je priprtih, eden je na prostosti proti varščini in pod sodnim nadzorom, trem, za katerimi je razpisana tiralica, sodijo v odsotnosti. Zadnji trije, Coulibalyjeva soproga Hayat Boumeddienne in brata Mohamed in Mehdi Belhoucine, so nekaj dni pred napadi na Charlie Hebdo odšli na območje Islamske države v Siriji in Iraku. Za brata Belhoucine domnevajo, da sta umrla, Coulibalyjevo soprogo, ki je edina ženska na sojenju in ki jo je Islamska država po napadu v Parizu povzdigovala kot ženo mučenca, pa so Francozi izsledili letos spomladi v Siriji, kjer ima v novem zakonu več otrok. O tem, da se je v sirskem taborišču Al Hol, kjer v nemogočih razmerah živi 70.000 nekdanjih pripadnic Islamske države z otroki, skrivala pod drugim imenom, je pričala Francozinja, ki se je po pridružitvi Islamski državi vrnila domov. A Boumeddiennovi, obkroženi še z desetimi drugimi ženskami in njihovimi otroki, je uspelo pravočasno zbežati iz Al Hola. Očitno ima dovolj denarja.