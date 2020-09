Poplava obtožb o spolnih zlorabah na vlakih

Na profilu instagrama zeleznicezlom so zbrali vrsto anonimnih pričevanj o spolnem nasilju na vlakih. Ženske, ki so spregovorile o svojih travmatičnih izkušnjah, pripovedujejo o tem, da so jih nadlegovali sopotniki pa tudi zaposleni na Slovenskih železnicah. V državni družbi problem zanikajo.