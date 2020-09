Policijska uprava Kranj je v obvestilu opozorila, da bo zaradi del prometni režim spremenjen, ter voznike pozvala k previdnosti in upoštevanju prometnih pravil predvsem glede hitrosti, varnostne razdalje in vožnje po sredini prometnega pasu. »Po izkušnjah iz prejšnje take delovne zapore je vsaka nesreča povzročila zastoj,« so zapisali.

Po lanski preplastitvi vozišča avtoceste med priključkoma Kranj zahod in Brezje v smeri proti Jesenicam je zdaj predvidena preplastitev drugega dela avtoceste na tem odseku. Dela bodo po napovedih Darsa stekla 7. septembra in naj bi trajala največ dva meseca. Obsegajo preplastitev 9,6 kilometra vozišča avtoceste med omenjenima priključkoma v smeri proti Ljubljani ter izvoznega in uvoznega kraka priključka Naklo.

Zaprti tudi priključki Promet bo med deli potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer, in sicer po sistemu 2+1+1. Na vozišču proti Jesenicam bosta vseskozi dva pasova, en pas pa bo namenjen vožnji proti Ljubljani in bo od prvih dveh ločen z nizko betonsko varnostno ograjo. Še en pas proti prestolnici bo urejen po drugi strani avtoceste, torej po vozišču proti Ljubljani. Zato je pomembno, so opozorili v Darsu, da vozniki spremljajo prometno signalizacijo in se pravočasno razvrstijo na ustrezen prometni pas, saj ga pozneje ne bodo več mogli menjati. Če bo voznik izbral levi prometni pas, do priključka Kranj zahod ne bo mogel zaviti z avtoceste (na razcepu Podtabor oziroma priključku Naklo). Dela bosta izvedla Gorenjska gradbena družba in slovenska podružnica avstrijskega Strabaga, pogodbena vrednost investicije znaša 5,1 milijona evrov z DDV. sta