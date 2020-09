Newyorški bar pod preiskavo zaradi stav o strelskih incidentih

Newyorška policija je uvedla preiskavo bara The Cliffton v mestecu Patchouge na Long Islandu, kjer so med gosti sprejemali stave, ali bo za praznik dela, ki ga v ZDA praznujejo prvi ponedeljek v septembru, več strelskih incidentov v mestu New York ali v Chicagu. Zmagovalec bi odnesel domov neopredeljeno vsoto denarja.