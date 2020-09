Saj je samo film

V vojni se bomo neskončno zabavali. Že mir je videti super. Na nebu so že nekaj časa simpatični znaki, dobro pa kaže tudi na zemlji. Včasih so se vojni filmi zgledovali po resničnih vojnah. Zdaj se vojaki obnašajo, kot da igrajo v filmih. To je moral biti prizor za bogove. Če je še kdo v državi, ki dvomi, da Slovenska vojska potrebuje hitre športne oklepne avtomobile, si mora ogledati posnetek puščavske tekme med ruskimi in ameriškimi oklepnimi avtomobili iz prejšnjega tedna. Ridley Scott nikoli ni posnel nič boljšega. V zeleno prebarvani Toyotini land cruiserji, ki jih zdaj vozijo po slovenskih cestah, so nedvomno dobri za na lov, za puščavske avanture v družbi odraslih pa, oprostite, to niso.