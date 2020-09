Srbsko-kosovska pogajanja pod ameriško taktirko so bila sprva načrtovana v letošnjem juniju z jasno izraženo željo Donalda Trumpa v pismu kosovskemu predsedniku Hashimu Thaciju, da bi ZDA pomagale doseči sporazum, ki »bo uravnotežil interese« Beograda in Prištine. Ponudba ni izzvenela kot kritika neuspehov EU pri reševanju tega balkanskega vozla, ampak prej kot poskus Trumpovih sodelavcev na čelu z donedavnim ameriškim veleposlanikom v Nemčiji, sicer pa predsednikovim posebnim odposlancem za Srbijo in Kosovo Richardom Grenellom, da globalno kritiziranemu stanovalcu Bele hiše zagotovijo predvolilno zunanjepolitično darilo. Namera je spodletela zaradi »povabila« Thaciju pred posebno sodišče za vojne zločine kosovske osvobodilne armade (KLA) konec devetdesetih let prejšnjega stoletja, po katerem je kosovski premier Abdullah Hoti odpovedal prihod v Washington.

Izrael in ZAE so druga zgodba

Zdaj so pogajanja v ZDA spet na sporedu, trajala naj bi dva dni in se začela danes, sicer z enodnevno preložitvijo, ki so jo menda povzročile nepojasnjene tehnične težave pri pripravi srečanja kosovske in srbske delegacije pod vodstvom Hotija in srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Današnje pogovore, namenjene zgolj ekonomskim vprašanjem, bosta usmerjala Grenell in Trumpov svetovalec za nacionalno varnost Robert O'Brien, ki se je pravkar vrnil z obiska v Abu Dabiju, kjer je z ameriške strani utrjeval nedavno normalizacijo odnosov med Izraelom in Združenimi arabskimi emirati. Prav to je bil povod, da so Grenella na tiskovni videokonferenci s kosovskimi in srbskimi novinarji spraševali, ali ni v igri kakšen podoben ameriški poskus normalizacije odnosov med Prištino in Beogradom. Trumpov odposlanec je dejal, da na to ne more odgovoriti, ker se bodo pogovarjali predstavniki Srbije in Kosova, in sicer »o več vprašanjih, od njih pa je odvisno, ali se želijo o vseh«. Dodal je, da ZDA nimajo pri tem nobenega skrivnega načrta in tudi ne svojih zahtev. Edino, kar lahko storijo, je, da kot pogoj za ameriško finančno postavijo napredek v gospodarski odnosih. »Ne želimo zapravljati denarja in stati na mestu,« je dejal Grenell in dodal, da je imela Trumpova administracija, osredotočena na gospodarska vprašanja, že določen uspeh, denimo z vzpostavitvijo letalske proge od Prištine do Beograda.