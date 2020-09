Danes je naša domovina bolna, leži na smrtni postelji, oropana vsega imetja, saj je ostala brez omembe vrednih mednarodno uveljavljenih in znanih podjetij, ki so jih za male denarce, toda mastno provizijo in podkupnino prodali tujcem, tudi z območja bivše Jugoslavije. Samooskrbnost na področju agroživilstva je padla na 30 odstotkov. Prodali so letališča, ostali smo brez letalske družbe, brez ladij Splošne plovbe, ki so še v času nekdanje skupne države plule po vseh svetovnih morjih. Naša vojska ni več vredna tega imena, slovenske železnice so take kot pred 70 leti. Zakaj? Zato ker so interesi političnih strank in njihovih vodij nad interesi domovine in njenih ljudi. Postali smo koruptna in nepotistična družba, kjer sta se pravica in poštenost definitivno umaknili pred lažjo, krivico in kriminalom. Pravno in socialno državo je že zdavnaj pokopala pohlepna združba politikantskih in tajkunskih kleptomanov v spregi z RKC, katere pohlep po nepremičninah, denarju in oblasti je že prislovičen.

Janša in njegovi grobo in primitivno, vsem na očeh nadaljujejo preobrazbo naše skupnosti v totalitarno, z mafijskimi značilnostmi prežeto tvorbo, ki bo podrejena kot kakšna provinca (ali županija) na vzhodnem obrobju Evrope pod Orbanovo peto. Brez dvoma bo slednji Janši izstavil račun za pomoč, ta pa bo plačilo, kot največji samooklicani domoljub, naprtil ljudstvu in za to okrivil komunizem. In če smo že pri tem, se mi že dalj časa zastavlja vprašanje; kako je Janša v bivši državi kot sin domobranca prilezel tako visoko v komunistični hierarhiji, če je bil ta režim tako kruto totalitarističen? Odgovora sta samo dva: ali je za plezanje po partijski lestvici plačeval s tisočkrat večjo zavzetostjo in pripadnostjo komunizmu in sodelovanju z Udbo ali pa je bil ta režim mnogo bolj demokratičen, kot je zdaj.

Začetek vsega tega zla je v kriminalnih rabotah, ki so nekaznovano prešle v zgodovino in jih danes lahko vsak interpretira, kakor mu je volja. Trgovina z orožjem ni bila nikoli procesirana in to je dalo spodbudo njenemu akterju, da nadaljuje taka in podobna dejanja. Zato je Janša danes spet predsednik vlade in s še večjo močjo pospešeno demontira državo in njene podsisteme, ki jih bo zamenjal s paradržavnimi. Gre za človeka brez moralno-etičnih vrlin, ki bi jih državnik moral imeti. Že vso poosamosvojitveno obdobje katastrofalno niža te standarde in daje skrajno negativen zgled ter obet mladim, da je mogoče tudi takim priti na najvišje in odgovorne položaje. Sleherni trenutek pod njegovim vodstvom bomo plačevali desetletja in pred tridesetimi leti obljubljena Peterletova Švica je le še slaba šala in boleča klofuta Slovenkam in Slovencem.

In kaj nam je storiti? Oblast mora dejansko prevzeti ljudstvo, ki naj državo izpuli iz rok političnih strank in mandat ali dva s tehnično vlado postori, kar je treba, da se zgodovina ne bi ponovila. Predvsem pa spremeniti volilno zakonodajo, ki bo omogočila možnost, da Slovenijo dejansko postane demokratična, pravna, socialna država, v kateri se dosledno spoštujejo človekove pravice in svoboščine.

Brane Virant, Kranj