Čaleta je pravosodnim policistom pobegnil po obravnavi na splitskem sodišču nekaj po poldnevu, ko so ga spremljali proti policijskemu kombiju, s katerim bi ga prepeljali nazaj v splitski zapor. Pravosodni policisti so izstrelili več opozorilnih strelov in nekaj časa tekli za beguncem, ki se mu je uspelo izogniti zasledovalcem, je poročal dalmatinskiportal.hr. Streli so vznemirili prebivalce in mimoidoče pred zgradbo sodišča.

Kot dodaja, so policisti postavili nadzorne točke na cestah, ki vodijo iz mesta. Vozniki v kilometrskih kolonah čakajo na policijski kontrolo. Posebne policijske enote iščejo Čaleto v različnih delih mesta. Pri iskanju jim pomagajo tudi policijski psi.

Policija je že prosila državljane, naj na številko 192 prijavijo, če opazijo približno 180 centimetrov visokega moškega, ki je oblečen v modro-belo majico s kratkimi rokavi, kavbojke in športne copate.

Čaleto bremenijo, da je leta 2013 v Ukrajini umoril svoje dekle, ki je bilo v osmem mesecu nosečnosti. Tožilstvo navaja, da je bil motiv umora ljubosumje, češ da je bila noseča z drugim moškim. Čaleta je do smrti pretepel dekle, najverjetneje s kladivom po obrazu in glavi. Zaradi poškodb nosečnice je umrl tudi še nerojeni otrok, na svoji spletni strani poroča splitski časnik Slobodna Dalmacija. Obenem se sprašuje, ali je Čaleti kdo pomagal, glede na to, da se za njim izgubila vsaka sled.