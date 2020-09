Po včerajšnjem prvem merjenju moči najboljših v vožnji na klanec in izjemnem uspehu za slovensko kolesarstvo, ko sta Primož Roglič in Tadej Pogačar etapo zaključila na prvem in drugem mestu, je bila danes na sporedu bolj mirna etapa. Kolesarji so 183 kilometrov od Gapa do Privasa kolesarili mirno, prav zanimivo je bilo, da se ni nihče podal v beg. O zmagovalcu je tako odločal ciljni sprint, ki pa je bil zaradi rahlega vzpona in ozkih cest še posebej zanimiv.

Priprave na podaljšan sprint so se začele že 10 kilometrov pred ciljem, ko je močno pospešila ekipa Ineosa, ki je razpolovila peloton. V ospredju so ostali vsi kolesarji, ki se borijo za skupno zmago in tudi kandidati za končno zmago na današnji etapi, ki pa so v močnem tempu izgubili nekaj pomočnikov. Najhitrejši so zadnjih 10 kilometrov etape skoraj ves čas vozili 50 kilometrov na uro ali hitreje.

V boju za pozicije se je dobro boril tudi naš sprinter Luka Mezgec, ki je bil v igri tudi za etapno zmago, a je moral priznati premoč petim kolesarjem in je zaključil kot šesti. Novo etapno zmago slavi moštvo Jumbo-Visma, saj je bil v cilju najmočnejši Wout van Aert, ki je za las prehitel Ceesa Bola, tretji je bil Sam Bennett.

Alaphilippe izgubil rumeno majico

V skupnem seštevku je brez rumene majice ostal Julian Alaphilippe. Francoz je v zadnjih 20 kilometrih kršil pravila in vzel bidon z vodo, zaradi česar si je prislužil kazen 20 sekund. Roglič je zaradi tega napredoval na drugo mesto v skupnem seštevku. V njem ima zdaj tri sekunde zaostanka za Britancem Adamom Yatesom (Mitchelton-Scott), novim vodilnim na Touru. Iz četrtega je na tretje mesto napredoval Pogačar (UAE Team Emirates), ki ima še vedno v lasti belo majico najboljšega mladega kolesarja.