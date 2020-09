Na Generalni policijski upravi so ponovili, da je bil nadzor na NPU načrtovan že decembra lani z letnim načrtom nadzorov in so tako le dodali naloge, ki jih je s svojimi usmeritvami naložil Hojs. Ta je odredil revizijo preiskav v Banki Slovenije iz leta 2012, primera domnevne zlorabe prevladujočega položaja družbe Pro Plus pri televizijskem oglaševanju, lani zavržene kazenske ovadbe bančnikov iz NLB v primeru Farrokh, primera domnevne korupcije v zdravstvu pri nakupu žilnih opornic ter primera preiskave sumov nepravilnosti na otroški srčni kirurgiji.

Kot so takrat pojasnili na ministrstvu, se je Hojs za revizijo odločil, ker so zavrženja ovadb »lahko tudi posledica slabo opravljenega dela policije in ne zgolj nedolžnosti osumljenih«. Za naštete primere pa se je minister odločil, ker da je bil NPU glede teh deležen največ kritik.

Da je za vsebinske ugotovitve še prezgodaj, da pa bodo direktorjeva poročila »po potrebi periodična«, pa je pa je sredi avgusta pojasnil Hojs.

Na policiji so danes zapisali, da nadzorna skupina vsebinsko ponovno ne odpira primerov, niti se ne opredeljuje do usmeritev državnega tožilca, temveč preverja ukrepe policistov po zaznavi suma storitve kaznivih dejanj, ali so policisti o sumih celovito obveščali pristojnega tožilca ter ali so ravnali v skladno z njegovimi usmeritvami. Nadzorna skupina z delom še ni končala, o čemer so tudi seznanili ministra.