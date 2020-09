Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je danes razpravljal o novelah zakona o nadzoru državne meje in o varstvu javnega reda in miru, s katerima bi preprečil in sankcioniral delovanje vaških straž in vard. Slednje so v zadnjih mesecih izkoristile nadvse rodovitne razmere in se močno razbohotile. »Incidenti, povezani z delovanjem vard, vse od postroja v Apačah, vpada na policijsko postajo v Slovenski Bistrici, vkorakanja v predsedniško palačo, paradiranja po slovenskih vaseh z uniformami, maskami in nošenjem replik orožja, jasno kažejo na zakonske manke, glede katerih imamo poslanke in poslanci v spoštovanju našega ustavnega reda odgovornost za njihovo odpravo,« so zapisali v stranki SD, ki je s prvopodpisanim Matjažem Hanom predlagateljica sprememb zakona.

Odbor je potrdil predlog za spremembe zakona. Proti so glasovali poslanci SDS in Levice.

Zakonodajo na tem področju je skušala spremeniti že vlada Marjana Šarca. Predlagane dopolnitve zakona o nadzoru državne meje bi sankcionirale vsakršno ravnanje posameznika ali skupine, ki je enako ali podobno policijskim nalogam pri nadzoru državne meje ali pa ovira policijo. Predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru pa predvideva globe za nošenje replik orožja in maskirnih oblačil ter uniform na način, da se vzbuja videz, da se izvajajo naloge uradnih ali vojaških oseb. Spremembam zakonov je naklonjen tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je sicer še letošnjega 8. februarja ob dnevu odprtih vrat v predsedniško palačo sprejel uniformirane pripadnike varde. V pismu, ki ga je poslancem napisal pred tremi meseci, pojasnjuje, da zaradi neobstoječe pravne podlage vardistom vstopa ni mogel odreči, četudi se mu zdi skupina, ki bi naj po besedah svojega vodje »zagotavljala red in mir in nadzirala mejo države«, popolnoma nesprejemljiva. »Pristojne organe sem pozval, naj zakonodajo ustrezno dopolnijo in na ta način poskrbijo, da bomo dobili potrebno podlago za ukrepanje proti pojavom, ki predstavljajo morebitna tveganja varnostnim strukturam države in tudi državljanom samim,« je še zapisal v pismu.

Na odboru za NZ smo pravkar sprejeli zakona za ustrezno sankcioniranje t.i. vard. Ne pozabimo, da smo zadevo že poskušali urediti v prejšnji vladi, a pri nekaterih strankah ni bilo politične volje. Me veseli, da se je našla in upam, da bo ostala do končnega sprejema. — Nik Prebil (@prebil_nik) September 2, 2020

Poslanec LMŠ je tvitnil, da sta zakona za sankcioniranje vard sprejeta.