Analiza krvi ni pokazala sledi alkohola ali mamil, zato so tožbo opustili, bo pa štirikratni olimpijski, 13-kratni svetovni prvak in dvakratni skupni zmagovalec svetovnega pokala, ki se je športno upokojil leta 2018, odgovarjal za prekoračitev hitrosti in za posedovanje mamil.

Northugov odvetnik Halvard Helle je dejal, da si je nekdanji zvezdnik svojega športa oddahnil in da ga bodo v naslednjih dneh zaslišali v zvezi z drugimi prekrški, tudi posedovanja desetih gramov kokaina, ki ga je policija našla na njegovem domu.