Suarez je v šestih sezonah v Kataloniji dosegel 198 golov. Po prihodu novega trenerja Ronalda Koemana pa se je znašel na spisku odvečnih nogometašev.

Težava je v tem, da Suareza na Barcelono veže pogodba še za eno leto. Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, naj bi 33-letni Urugvajec zdaj pogodbo odkupil kar sam, da bi v Piemont lahko odšel brez odškodnine. S starim klubom odhod še ni povsem dogovorjen.

Juventus pa po treh sezonah zapušča 32-letni Argentinec Gonzalo Higuain. Njegov brat in menedžer Nicolas pa dodaja, da zapušča tudi italijanski škorenj. Mediji pišejo, da bo nov dom našel v ameriški ligi MLS pri Interju iz Miamija. "Cenimo, da je novi trener Andrea Pirlo jasno povedal, da na Gonzala ne računa več. Ima ponudbe iz Francije, Anglije, Španije, Kitajske, in ZDA. Nič še ni odločeno, a jasno je, da odhaja iz Italije in da nikoli ne bo igral za Boca Juniors, saj je kariero začel pri River Plate," je v zvezi z odhodom povedal Nicolas Higuain.