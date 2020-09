Sojenje poteka na posebnem sodišču v francoski prestolnici, na katerega je policija pripeljala 10 obtožencev. Sojenje spremljajo v dveh prostorih v dvorani, ograjenih s steklom, varuje pa jih več zamaskiranih policistov. Eden od obtožencev ni v teh posebnih prostorih, saj je bil po plačilu varščine izpuščen iz pripora.

Trem obtožencem, ki naj bi tik pred napadi odpotovali na območja pod nadzorom skrajne skupine Islamska država (IS) v Siriji in Iraku, sodijo v odsotnosti, tudi Mohamedu Belhoucinu. Ta naj bi bil v Siriji med bojem za IS medtem že ubit.

On in Ali Riza Polat, ki je na sodišču in naj bi imel ključno vlogo pri organizaciji napadov, sta obtožena sodelovanja pri terorističnem dejanju, za kar je zagrožena dosmrtna zaporna kazen.

Večina drugih na zatožni klopi pa je obtoženih sodelovanja s teroristično organizacijo, za kar je zagrožena kazen do 20 let zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Čeprav so bili napadalci, brata Said in Cherif Kouachi in njun pomagač Amedy Coulibaly ubiti, tožilci zavračajo trditve, da se sojenje osredotoča na "male pomagače". "Gre za posameznike, ki so bili vpleteni v logistiko, pripravo napadov, ki so zagotovili financiranje, orožje in prebivališče," je v ponedeljek povedal protiteroristični tožilec Jean-Francois Ricard. "Vse to je ključno za teroristično operacijo," je poudaril.

Dodal je, da bodo na sojenju pričali sorodniki 17 žrtev in številni drugi. Skupaj bodo na sojenju, ki se bo predvidoma zaključilo 10. novembra, zaslišali okoli 150 strokovnjakov in prič. V dvorani je zaradi pandemije covida-19 obvezno nošenje zaščitnih mask.

Poleg glavne sodne dvorane so spremljanju sojenja prek velikih zaslonov namenjene še tri druge dvorane. Na območju okoli kompleksa sodišč v Parizu so ob začetku procesa močno zaostrili varnost. Zaradi zgodovinskega pomena bodo sojenje, ki bi se moralo začeti maja, a so ga zaradi pandemije preložili, v celoti snemali za francoske uradne arhive. Prvič bodo snemali sojenje, povezano s terorizmom.

V pokolu, ki sta ga 7. januarja 2015 v uredništvu Charlie Hebdoja izvedla brata Kouachi, je bilo ubitih 12 ljudi. Napadalca so dva dni kasneje ubili, Coulibaly pa je isti dan napadel judovsko trgovino, kjer je zajel talce in ubil štiri ljudi. 8. januarja je bila ubita tudi policistka.

Charlie Hebdo je začetek sojenja danes obeležil s ponovno objavo spornih karikatur preroka Mohameda. "Nikoli se ne bomo predali," pa je v uredniškem komentarju zapisal direktor časnika Laurent Sourisseau, ki je bil v napadu ranjen. Pakistansko zunanje ministrstvo je obsodilo objavo karikatur. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je branil svobodo medijev. Spomnil se je tudi vseh žrtev napada.