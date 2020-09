V okviru študije so želeli ugotoviti, koliko ljudi se je na Islandiji sploh okužilo z novim koronavirusom, in izvedeti več o stanju imunskega sistema, potem ko so ozdraveli. Da bi to ugotovili, so merili količino protiteles pri več kot 30.000 Islandcih.

Na podlagi rezultatov ocenjujejo, da se je na Islandiji z novim koronavirusom okužilo 0,9 odstotka prebivalcev. Ocenjujejo, da so okužbo pri 56 odstotkih potrdili s PCR testi. 14 odstotkov okuženih je bilo v karanteni, potem ko so bili v stiku z okuženim, pri čemer niso bili testirani s PCR testom oziroma so prejeli negativen rezultat. Preostalih 30 odstotkov okuženih pa ni bilo v karanteni in niso bili testirani s PCR testom, še ocenjujejo znanstveniki.

V raziskavi so ugotovili, da je pri 91,1 odstotka od 1215 ljudi, pri katerih so okužbo potrdili s PCR testom, v dveh mesecih po okužbi raven protiteles v krvi narasla in se nato ustalila. Na tej ravni je ostala do štiri mesece po okužbi, kaže raziskava objavljena v znanstveni reviji The New England Journal of Medicine.