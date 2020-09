Doslej je bilo v Sloveniji opravljenih 160.479 testiranj na novi koronavirus, doslej je bilo potrjenih 2924 okužb, skupno je doslej umrlo 133 oseb. Trenutno je aktivno okuženih 468 oseb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih objavlja spletna stran Sledilnik za covid-19.

Novinarska konferenca UKC Ljubljana in GZS o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja covida-19 v delovnem okolju, na kateri bodo sodelovali predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKCL Metoda Dodič Fikfak, vodja strokovne posvetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović, generalna direktorica GZS Sonja Šmuc, predsednik OZS Branko Meh, direktor NIJZ Milan Krek, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant, državna sekretarka na ministrstvu za delo Mateja Ribič.

Na Hrvaškem 311 na novo okuženih s koronavirusom, štiri osebe umrle

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah zabeležili še 311 novih okužb z novim koronavirusom in štiri smrtne žrtve bolezni covid-19, je danes potrdil nacionalni štab civilne zaščite. Današnjih 311 primerov je več, kot jih je bilo skupaj v ponedeljek in torek. V štabu poudarjajo, da ni novih žarišč okužb, temveč gre za večji prenos koronavirusa.

Na Hrvaškem imajo trenutno 2566 aktivnih primerov okužbe. Na zdravljenju v bolnišnicah je 258 ljudi, med njimi je 15 priključenih na ventilator. V samoizolaciji je 8881 ljudi, so povedali na novinarski konferenci hrvaškega štaba civilne zaščite v Zagrebu.

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak je dejal, da današnje zvišanje števila okuženih v primerjavi s ponedeljkom in torkom ne pomeni, da so se pojavila nova žarišča okužb. Pojasnil je, da je bilo od torka več na novo okuženih zaradi večjega števila okuženih v preteklem obdobju. Kot je poudaril, je dobra novica ta, da je večina novih primerov že bila v samoizolaciji.

Novinarje je zanimalo, kakšno je priporočilo epidemiologov hrvaškem premierju Andreju Plenkoviću, ki se je nedavno rokoval s svojim slovenskim kolegom Janezom Janšo, medtem ko se je pred tem izognil rokovanju s hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem. Capak je odgovoril, da je določilo bližnjega stika jasno in predstavlja kontakt dveh oseb najmanj 15 minut na razdalji enega metra v zaprtem prostoru in dveh metrov na prostem. Če tega ni mogoče upoštevati, je treba nositi masko.

Povedal je, da imajo epidemiologi rokovanje za bližnji stik ter da se mu je treba izogibati. Pojasnil je, da bi v primeru Plenkovića, ki se je rokoval z Janšo, sledila samoizolacija, če bi se izkazalo, da je bil kdo od njiju pozitiven na novi koronavirus.

Medtem je pet hrvaških županijskih štabov civilne zaščite objavilo tudi svoja dnevna poročila o epidemiološkem stanju. V zadrski županiji so potrdili, da so od torka imeli še enajst novih okužb, v istrski pa devet.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je na novinarski konferenci štaba tudi potrdil, da bodo zaradi poslabšanja epidemiološke situacije poostrili ukrepe v še treh celinskih županijah, predvsem ko gre omejeno število ljudi na porokah in podobnih družabnih dogodkih. Poostrene ukrepe so danes uveljavili tudi v hrvaškem parlamentu, kjer se je začela izredna seja, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o popotresni obnovi Zagreba. Poslanci bodo morali v klopeh obvezno nositi maske, v nasprotnem primeru jih bodo izključili iz razprave za en dan. V osrednji sejni sobi bo največ 41 od skupno 151 poslancev, medtem ko bodo ostali spremljali razpravo iz drugih prostorov v poslopju sabora. Uveljavili so tudi možnost elektronskega glasovanja za poslance, ki so v samoizolaciji.