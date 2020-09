V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe. Proti večeru se bo zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju 15, najvišje dnevne od 17 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Obeti V petek in soboto bo pretežno jasno in topleje, jutro bo ponekod megleno.

Vremenska slika Od zahoda sega nad srednjo Evropo, severozahodni Balkan in severni Jadran šibko območje visokega zračnega tlaka. Med Baltikom in severnim Jadranom je obsežno višinsko jedro hladnega zraka. Nad naše kraje s šibkimi severnimi vetrovi doteka razmeroma vlažen in v višinah hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine Danes bo ob severnem Jadranu pretežno jasno. Drugod bo delno jasno, v krajih severno od nas tudi pretežno oblačno s krajevnimi plohami. V četrtek bo povečini sončno, bolj oblačno bo v Alpah, kjer bodo krajevne plohe. Predvsem v Kvarnerju bo pihala šibka burja.