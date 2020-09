Tekma med Kennedyjem in Markeyjem je odmevala zaradi kongresnikove družinske dediščine in zanimivih povezav med demokrati. 39-letnega Kennedyja je podpirala predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi, 74-letnega Markeyja pa na primer znana leva demokratka iz New Yorka Alexandria Ocasio Cortez.

Po vzoru demokratskih delitev okrog senatorja Bernarda Sandersa iz Vermonta se je opredeljevalo tudi volilno telo Massachusettsa glede Markeyja in Kennedyja. Mladi in bolj levi demokrati so podpirali starejšega Markeyja, starejši in bolj sredinsko usmerjeni demokrati pa mlajšega Kennedyja. .