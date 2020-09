Ljubljanski dijaki so včeraj po pouku zasedli središče mesta. V šoli so se na prvi dan novega šolskega leta menda še kar držali zdravstvenih omejitev in priporočil, ko pa so prišli na ulice, jim je vnema za to precej upadla. Tradicionalnemu risanju fazanov, dijakov prvih letnikov srednjih šol, se tudi letos niso želeli odreči. Da pri tem početju priporočila NIJZ hudo trpijo, ni nobenega dvoma. (Foto: Bojan Velikonja)