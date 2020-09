Slovenska nogometna reprezentanca bo z zelo prenovljeno zasedbo vstopila v drugo izvedbo lige narodov. Potem ko si je v prvi izvedbi kar 16 reprezentanc priigralo možnost, da si skozi dodatne kvalifikacije priigrajo nastop na zaključnem turnirju za evropsko prvenstvo, bosta imeli v drugi izvedbi le dve možnost, da si zagotovita igranje na svetovnem prvenstvu 2022 v Katarju. Tekmovalni cilj Slovenije bo, da si z zmago v svoji skupini zagotovi napredovanje iz lige C v B, torej iz tretjega kakovostnega razreda v drugega, prava blamaža pa bi bil izpad v ligo D, ki je klet evropskega nogometa. Slovenija je v prvi izvedbi lige narodov pod vodstvom selektorja Tomaža Kavčiča sicer izpadla v ligo D, vendar je nato zaradi spremembe tekmovalnega sistema ostala v ligi C. Spremembo so izsilile nekatere velesile na čelu z Nemčijo, ki so po dosežkih izpadle v ligo B, tako pa so ostale v elitni ligi A.

Brez težav ob prihodu iz Hrvaške »Če bi bilo možno, bi bilo zame najboljše, da bi bil oboje,« je bočni branilec Petar Stojanović odgovoril na vprašanje, ali bi Matjaža Keka raje videl na klopi svojega kluba Dinamo Zagreb ali slovenske reprezentance. »Vesel sem, da je ostal naš selektor,« je dodal Stojanović, ki je pohvalil delo podpornih tehničnih služb na Nogometni zvezi Slovenije (NZS). Čeprav je na zbor prišel iz Hrvaške, ki je na slovenskem rdečem seznamu, ni imel nobenih težav ob prestopu meje, kjer je le pokazal negativen test na koronavirus in vabilo v reprezentanco. V slovenski reprezentanci so nehali poudarjati, da se je znova zbrala šele po devetih mesecih, da imajo za pripravo na tekmo le dva prava treninga, saj se zavedajo, da so vse v enakem položaju. Slovenija je celo v prednosti, ker bo dve tekmi zapored z Grčijo v četrtek in z Moldavijo v nedeljo odigrala doma, zato ne bo izgubljala časa in energije s potovanjem na gostovanje. »Namesto igralcev, ki jih ni, so prišli novi, ki so zelo kakovostni. Moramo se sestaviti, iti na glavo in narediti najboljši rezultat. Trudili se bomo, da bomo naredili velike stvari in se dobro uigrali. Pri soigralcih v Dinamu, ki imajo izkušnje z grškim nogometom, sem nabral nekaj informacij in spoznal, da nas za uvod čaka zelo kakovostna reprezentanca. Škoda, da na tribunah ne bo navijačev,« je izpostavil Stojanović, ki je z vrnitvijo Nejca Skubica dobil hudo konkurenco na položaju desnega bočnega branilca. Kot nekdanji član Maribora je 24-letni Ljubljančan komentiral tudi senzacionalen izpad vijoličastih v prvem krogu kvalifikacij za ligo Evropa. »Maribor je evropska ekipa, zato si takšnega izpada ne bi smela dovoliti. To lahko nadoknadijo le z naslovom državnega prvaka. Odhod športnega direktorja Zlatka Zahovića je največja izguba za Maribor,« je bil jasen Stojanović. Ker je reprezentanca povsem izolirana od javnosti, je veliko ugibanj, za kakšno začetno enajsterico se bo odločil Kek, ki bo pred novinarje stopil danes popoldne. Okostje bodo sestavljali standardni igralci, ki so vratar Oblak, centralna branilca Mevlja in Blažič, Balkovec, ker na levem boku nima konkurence, ter napadalec Šporar, medtem ko Kurtić zaradi rdečega kartona nima pravice nastopa. Druge, ki imajo tako veliko priložnost, da se dokažejo, bo dokončno izbral po današnjem zadnjem treningu v Stožicah.