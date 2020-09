OŠ Kolezija: prvi dan pouka v združeni šoli

Čeprav na pročelju osnovnošolske zgradbe v Splitski ulici še vedno piše Osnovna šola Bičevje, bodo tablo kmalu zamenjali. Na občini so namreč med poletnimi počitnicami uresničili svojo napoved in šolo pripojili k Osnovni šoli Kolezija. OŠ Bičevje tako ni več, OŠ Kolezija pa zdaj deluje na dveh lokacijah: v Splitski ulici in Cesti v Mestni log.