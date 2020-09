"Celo poletje smo delali, da bi lahko organizirali kronometer nacij, a se na žalost stanje v Franciji ni izboljšalo. Negotovost glede prihodnosti in tveganje, da bi ogrozili prihodnost naše organizacije, so pripeljale k odpovedi vseh dogodkov 39. izvedbe," so zapisali organizatorji.

Dirka, ki jo je lani dobil Nizozemec Jos van Emden pred Italijanom Filippom Ganno in Rogličem, je prestavljena na oktober 2021.