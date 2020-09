Zoom, ki so se mu delnice po objavi rezultatov doslej podražile za več kot 37 odstotkov na 445,68 dolarja, je sedaj s tržno vrednostjo 129 milijard dolarjev prehitel IBM. V drugem četrtletju lani je bila tržna vrednost 25 milijard dolarjev.

Prilagojeni dobiček brez enkratnih stroškov ali prihodkov je v drugem četrtletju znašal 92 centov na delnico, analitiki pa so pričakovali za pol manj. Prihodki pa so presegli pričakovanja za 163 milijonov dolarjev.

Zoom je imel v drugem četrtletju 148,4 milijona aktivnih mesečnih uporabnikov, kar je 4700 odstotkov več kot v drugem četrtletju lani. Delnice so se podjetju od začetka leta do danes podražile za 369 odstotkov.

Napoved za tekoče tretje četrtletje pa kaže, da je astronomske rasti počasi konec. Zoom pričakuje dobiček med 73 do 74 centov na delnico in prihodke med 685 do 690 milijonov dolarjev.