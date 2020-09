Več lokalnih in zveznih policistov in kriminalistov je v Atlanti in Maconu v zvezni državi Georgia v dva tedna trajajoči operaciji »Nikoli pozabljeni« rešilo 26 pogrešanih otrok. Za dodatnih trinajst so zagotovili varne lokacije, devet kriminalcev pa so prijeli. Za še več osumljenih trgovine z ljudmi, ugrabitve otroka in spolnih prestopkov so izdali naloge za aretacijo. »Pogrešanim otrokom in njihovim družinam bi radi le sporočili, da jih nikoli ne bomo nehali iskati,« je po uspešno zaključeni operaciji dejal Donald Washington, direktor ameriške vladne agencije Marshals Service (USMS). Ti rešeni otroci so živeli v izjemno neurejenem, nevarnem okolju. Za nekatere so slabo skrbeli starši (ali eden od njih), drugi so bili žrtve spolnega, fizičnega, psihičnega nasilja in trgovine z belim blagom, tretje so iskali in našli, ker so pobegnili od doma.

V agenciji USMS so lani na pomoč priskočili pri več kot tristo primerih, tri četrtine zgodb so se končale srečno, od tega so dve tretjini otrok našli v roku enega tedna. »Dober občutek je, ko najdemo kakšnega posameznika na begu in za rešetke spravimo kriminalca, a nič se ne more primerjati z občutkom, ko najdemo pogrešanega otroka,« je za medije pojasnila Darby Kirby, vodja enote za pogrešane otroke. »Take občutke je težko opisati, vsak primer pa se nas dotakne na osebni ravni,« je še dodala. tak