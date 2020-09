102. člen ustave pravi, da kot predsednik republike predstavljate Republiko Slovenijo in ste vrhovni poveljnik njenih oboroženih sil. 107. člen pa opredeljuje vaše pristojnosti, med katerimi ni izrecno zapisane dolžnosti, da varujete čast in dobro ime države, ki jo zastopate. Ali je zakonodajalec pred skoraj 30 leti, ko smo ustavo oblikovali, na to pozabil ali pa je presodil, da je bila ta dolžnost samoumevna oziroma implicitna v samem zastopanju.

Kakor koli že, z vašo prisotnostjo in pozdravnim, a ne le pozdravnim nagovorom ste minuli ponedeljek počastili 15. edicijo Blejskega strateškega foruma in pozvali udeležence, med katerimi je bilo kar šest državnih voditeljev vzhodnih članic EU ter še predsednik Srbije, k skupnim prizadevanjem za krepitev enotnosti Evropske unije. Plemenito. Toda poslušali ste, domnevam, tudi panel vseh sedmih omenjenih državnikov, za katere je znano, da jih v mnogočem povezuje recimo temu drugačno, bolj fleksibilno razumevanje načela vladavine prava, kot velja pri bolj etabliranih ali, če hočeva, članicah EU z daljšim članstvom in daljšo demokratično šolo.

Spraševalec oziroma moderator razprave seveda ni mogel mimo tega vprašanja in od našega premierja Janeza Janše je prejel naslednji odgovor: »Gotovo ste bili tu tudi pred šestimi leti. Nekaj mesecev pred dogodkom smo imeli volitve in volitve so bile ukradene, in vsi ste se obnašali, kot da se ni nič zgodilo. To so dvojna merila. Imeli smo politične zapornike, med njimi sem bil tudi sam. Takrat se ni govorilo o vladavini prava v Sloveniji.«

Sam ocenjujem izjavo za dokaj obremenilno za Slovenijo, zagotovo tako, ki ji krni ugled, negira toliko opevano »zgodbo o uspehu«, postavlja jo dobesedno ob bok Belorusiji, ko že spremljamo tamkajšnje dogodke.

Sprašujem vas, dragi predsednik, ali so bile po vaši presoji v skoraj 30-letni zgodovini samostojne Republike Slovenije volitve kdaj ukradene, četudi sam ne razumem dobro, kako je mogoče volitve krasti, in ali ima oziroma je imela Slovenija v tem času politične zapornike, med katerimi naj bi bil tudi sam Janša? To ste dolžni, še posebno tuji javnosti, povedati, sicer bo tudi na nas padla senca dvoma, ali smo si članstvo v Evropski uniji sploh zaslužili, ker bodo kot meritorne ostale zgolj navedene besede predsednika vlade.

Aurelio Juri, Koper