Rad pa bi opozoril na to, da se Janša verjetno zaveda, da je sedaj njegova zadnja priložnost, da si podredi praktično celotno državo in njene institucije. Za to bo pripravljen uporabiti vsa sredstva, da uresniči svoj sen o drugi republiki, kjer bo on nastopal kot noriški kralj ali pa kot princ teme.

Kakor poznamo Janšo, dobro vemo, da je njemu vedno bil prvi interes denar in predvsem denar. Zgodb o sumljivih in nikoli »pravnomočno dokazanih« finančnih malverzacijah je na pretek. Vendar je sedaj na obzorju največji megaposel, ko se bodo v Sloveniji delile milijarde evrov nepovratnih sredstev iz EU za sanacijo koronske epidemije. To je preveč mamljiva priložnost za vsakega politika, kaj šele za Janšo, ki se je že izkazal kot ekspert za finančni inženiring.

Če je ta vlada padla na izpitu že na samem začetku, ko je šlo samo za nekaj milijonov evrov provizij pri poslih z zaščitno opremo, si lahko predstavljamo, v kakšnem deliriju pričakovanj je sedaj, ko se obetajo milijardni posli. Takšna zgodovinska priložnost se enostavno ne sme zamuditi. Za dosego tega cilja so pripravljeni uporabiti vsa sredstva. Policija se je v zadnjem obdobju že večkrat izkazala z nasiljem nad državljani. V ta namen so že zamenjali in zrušili policijske organe, mahajo z vojsko, ki naj bi stopila na civilno področje itd.

Tudi medijski prostor naj bi se podredil tem ciljem. Do sedaj ima stranka SDS že svoje medije, od Nove24TV do Demokracije, seveda vse financirane iz tujine. Madžari so tudi že kupili Planet TV, tako da se ta scenarij odvija javno pred očmi vseh državljanov. Ne smemo tudi pozabiti, da je madžarski kapital najmočnejši tudi v slovenskem bančništvu.

Mokre sanje vsakega diktatorja so, da obvladuje represivne organe, medije, pravosodje in seveda bančništvo. S takšno infrastrukturo se da lepo obvladovati državo, podobnih primerov v svetu je nič koliko, vendar so se končali tragično za državljane.

Če se vrnemo k protestom, bi omenil svoje mnenje glede osredotočenosti in ciljev, ki se tam izražajo. Vse lepo in prav, da se je prebudila civilna družba in razne iniciative, vendar pa se po mojem s prevelikim številom zahtev, ki so sicer legitimne, izgublja poanta oziroma ost teh protestov. Menim, da je bistven cilj zamenjati to nedemokratično vlado in iti na nove volitve. Vendar pa mora pred tem še ta sestava parlamenta, po navodilu ustavnega sodišča, spremeniti volilni sistem, za kar je potrebna dvotretjinska večina. Samo s preferenčnim glasom bomo volilci lahko imeli vpliv na to, kateri ljudje nas bodo zastopali v parlamentu, ne pa kot sedaj, ko o tem odločajo izključno stranke in njihova kadrovska mašinerija.

Če torej povzamemo, bi moral biti primarni cilj protestov zahtevati nove volitve po novem volilnem sistemu, kar vključuje tudi preferenčni glas. Za to pa je predhodno treba spremeniti volilni zakon.

Sprememba volilnega zakona je pred nekaj meseci sicer že padla, med drugim tudi zato, ker jo je DeSUS zavrnil. Po mojem je to absurd in skregano z usmeritvijo te stranke, ki naj bi se vsaj deklarativno zavzemala za demokracijo. Verjamem, da bi v drugo šlo, ker so se poslanci DeSUS v zadnjem obdobju izkazali kot samostojno razmišljajoči ljudje, kar daje nekaj upanja. Verjamem tudi, da so v DeSUS spoznali, da je edina varianta, da obstanejo v slovenskem političnem prostoru, da spremenijo svoje delovanje in se končno začnejo zavzemati za upokojence in demokracijo, kar imajo navedeno tudi v imenu svoje stranke. Zato je treba obnoviti pogovore glede spremembe volilne zakonodaje z vsemi demokratičnimi strankami in ponovno speljati vse postopke. Samo demokratične volitve lahko Slovenijo ponovno usmerijo proti demokratični Evropi in svetu.

Gorazd Cuznar, Črnomelj