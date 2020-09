Devetnajstletna Ljubljančanka, ki je prvič v karieri nastopila na grand slamu v New Yorku med članicami, se bo v drugem krogu pomerila s pet let starejšo Anetto Kontaveit iz Estonije, 14. nosilko in 21. igralko na svetu. »Občutek je bil malo poseben, ker je to edini grand slam, ki sem ga do zdaj igrala brez gledalcev, zato je tudi izkušnja malo posebna. V dvoboju je bilo precej nihanj na obeh straneh, a pomembno je, da sem na koncu dobro odigrala in dobro zaključila,« je misli po zmagi strnila Juvanova.

Čeprav je Juvanova, 113. igralka na svetu, do zmage prišla v dveh nizih, se je morala za uspeh krepko potruditi. V obeh nizih je zaostajala. V prvem je prva izgubila servis, do vodstva z 1:0 pa je prišla z breakom v deseti igri. V drugem nizu je dve leti starejša tekmica, 128. na lestvici WTA, povedla s 5:3. Juvanova je izenačila na 5:5, nato pa znova zaostala 0:40. Tudi iz tega položaja se je izvila in na koncu dobila podaljšano igro s 7:2.

V drugem krogu bo mlada Slovenka igrala z Estonko Anett Kontaveit, ki na računalniški lestvici WTA zaseda 21. mesto. »Naslednja tekmica je Kontaveitova, ki je ne poznam dobro. Sva jo pa z Robijem (Cokanom; op. p.) gledala in se bomo danes pripravljali nanjo. Moja ekipa bo pripravila taktiko,« se je k naslednjemu dvoboju ozrla 19-letnica.

Danes bo na teniška igrišča Flushing Meadows stopil tudi edini slovenski predstavnik Aljaž Bedene. Popoldan po slovenskem času ga na igrišču številka 14 čaka Finec Emil Ruusuvuori.

Turnir, ki poteka v mehurčku, se pravi brez gledalcev in ob strogem zdravstvenem protokolu, sta med drugimi uspešno začela tudi prva nosilca. Srb Novak Đoković je v treh nizih ugnal Damirja Džumhurja iz Bosne in Hercegovine, Čehinja Karolina Pliškova pa je bila boljša od Ukrajinke Anheline Kalinine s 6:4, 6:0.

Đoković je zabeležil štiriindvajseto zaporedno zmago v 2020. Letos še ne pozna poraza, tako da se tudi naslednjemu tekmecu, Britancu Kylu Edmundu, ne obeta nič dobrega.

Pliškova, ki je prva nosilka po odpovedih Avstralke Ashleigh Barty in Romunke Simona Halep, se bo v drugem krogu srečala s Francozinjo Caroline Garcia.

Poleg višjepostavljenih igralcev in igralk, ki so brez pretresov preskočili ovire prvega dne, je največ pozornosti pritegnila nekdanja števila ena svetovnega tenisa Japonka Naomi Osaka, ki je nastop izkoristila za protest proti rasni nestrpnosti v ZDA.

Igralka, katere starši izhajajo s Haitija in Japonske, je na igrišče prišla z obrazno masko, na kateri je bilo ime Breonna Taylor, Afroameričanke, ki jo je policija ubila letos marca v njenem stanovanju v Kentuckyju. »Tenis gledajo ljudje po vsem svetu in če sem s to potezo vzbudila vsaj malo pozornosti, sem dosegla svoj namen. Vem, da mnogi ne poznajo imena te medicinske sestre oziroma njene zgodbe, lahko pa pogledajo na Google in spoznajo, kaj se ji je zgodilo,« je dejala Naomi Osaka.

Japonka, ki je dobila dvoboj prvega kroga proti rojakinji Misaki Doi (6:2, 5:7, 6:2), je dodala, da ima pripravljenih še šest mask s prav toliko imeni ljudi, ki so umrli v policijskem nasilju v ZDA. Sedem nastopov je namreč potrebnih za uvrstitev v finale.

»Žalostno je, da sedem ni dovolj za vse žrtve. Upam, da bom prišla do finala in da jih boste spoznali bolj natančno,« je dodala 22-letna Japonka, zmagovalka US Opna 2018, ki se bo v drugem krogu pomerila z Italijanko Camilo Giorgi.